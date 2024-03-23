Вашингтон, 23 марта, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил теракт, произошедший 22 марта в «Крокус Сити Холле».

Иван Шилов ИА Регнум Энтони Блинкен

«Мы осуждаем терроризм во всех его формах и солидарны с народом России, скорбящим о гибели людей в результате этого ужасного события», — говорится в заявлении госсекретаря США.

Блинкен также выразил глубочайшие соболезнования семьями и близким погибших и всем пострадавшим в результате этого чудовищного преступления.

Ранее, 23 марта, глава пресс-службы НАТО Фарах Дахлалла осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и выразил соболезнования семьям погибших.

В Белом доме после теракта в «Крокусе» заявили, что власти США в марте получили информацию о теракте, который готовился в России. В американской администрации добавили, что якобы поделились этими сведениями с российской стороной.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. Её возмутили заявления Вашингтона о непричастности кого-либо в разгар трагедии. Дипломат также заявила, что Киев осуществляет системную террористическую деятельность против россиян на протяжении последних лет.

В здание «Крокуса» вошла группа в камуфляже и начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв. Вспыхнул пожар. По данным Следственного комитета, число погибших в результате теракта достигло 133 человек. Как уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, установлены личности 50 погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». По данным Telegram-канала «112», число погибших в результате террористической атаки в «Крокус Сити Холле» возросло до 150 человек.

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, участвовавших в теракте. Один из них рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Другой рассказал, что оружие его подельники выбросили по дороге — между Подмосковьем и Брянской областью, где недалеко от границы с Украиной их и задержали. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что по делу о теракте задержали 11 человек.

В обращении к россиянам президент Путин заявил, что террористов ждёт только возмездие и забвение. Все исполнители, организаторы и заказчики нападения на «Крокус Сити Холл» понесут неизбежное наказание, добавил он.