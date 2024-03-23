Россия пробудит мир от «гипноза вседозволенности» для Киева, заявил МИД
Москва, 23 марта, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Россия сделает всё необходимое, чтобы пробудить мир от «гипноза вседозволенности» для киевского режима, заявила 23 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на телеканале «Россия-24».
«Безусловно, мы будем предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы международное сообщество наконец очнулось от этого западного дурмана, от этого западного гипноза вседозволенности киевскому режиму под предлогом противодействия России», — сказала она.
Захарова напомнила, что и до теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» были другие преступления против России, такие как подрыв «Северных потоков», убийства публичных лиц. Запад взрастил киевский режим на Украине, снабжая его деньгами и оружием, и пора задаться вопросом, что он представляет из себя, добавила представитель МИД.
Дипломат напомнила, что первая реакция в западных странах на теракт в Подмосковье была сдержанной, но реакция мирового большинства заставила их сменить тон, ведомства переписывали пресс-релизы. Кроме того, 23 марта с Запада стали поступать обещания усилить риторику.
Как сообщало ИА Регнум, 22 марта, когда произошёл теракт в «Крокус Сити Холле», в первом заявлении пресс-службы генсека ООН Антониу Гутерриша говорилось, что он «опечален» случившимся. Захарова назвала заявление неуместным, отметив, что его тон был таким, будто дело касается драки. Она подчеркнула, что происходящее в концертном зале вызывает ужас.
Вскоре после этого представительство генсека ООН сообщило, что Гутерриш решительно осуждает нападение на посетителей ТРЦ и расценивает это как теракт. Захарова поблагодарила главу международной организации за быструю корректировку заявления и чёткую позицию.
Президент России Владимир Путин 23 марта в ходе обращения к народу заявил, что террористы, убивавшие посетителей в «Крокус Сити Холле», хотели скрыться от преследования на Украине. Для них там подготовили «окно», сообщил он. Глава государства подчеркнул, что соответствующие ведомства сделают всё, чтобы найти всех причастных к теракту преступников.
Задержали боевиков при попытки перебраться на Украину через границу в Брянской области возле украинской границы. Автомобиль, на котором они ехали, остановили. Преступники попытались убежать, но у них не вышло. ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе всех четверых исполнителей теракта.
В Следственном комитете заявили, что количество погибших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» достигло 133 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник заявил о 150 погибших.