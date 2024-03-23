Москва, 23 марта, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Россия сделает всё необходимое, чтобы пробудить мир от «гипноза вседозволенности» для киевского режима, заявила 23 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на телеканале «Россия-24».

Алексей Куденко /РИА Новости

«Безусловно, мы будем предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы международное сообщество наконец очнулось от этого западного дурмана, от этого западного гипноза вседозволенности киевскому режиму под предлогом противодействия России», — сказала она.

Захарова напомнила, что и до теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» были другие преступления против России, такие как подрыв «Северных потоков», убийства публичных лиц. Запад взрастил киевский режим на Украине, снабжая его деньгами и оружием, и пора задаться вопросом, что он представляет из себя, добавила представитель МИД.

Дипломат напомнила, что первая реакция в западных странах на теракт в Подмосковье была сдержанной, но реакция мирового большинства заставила их сменить тон, ведомства переписывали пресс-релизы. Кроме того, 23 марта с Запада стали поступать обещания усилить риторику.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта, когда произошёл теракт в «Крокус Сити Холле», в первом заявлении пресс-службы генсека ООН Антониу Гутерриша говорилось, что он «опечален» случившимся. Захарова назвала заявление неуместным, отметив, что его тон был таким, будто дело касается драки. Она подчеркнула, что происходящее в концертном зале вызывает ужас.

Вскоре после этого представительство генсека ООН сообщило, что Гутерриш решительно осуждает нападение на посетителей ТРЦ и расценивает это как теракт. Захарова поблагодарила главу международной организации за быструю корректировку заявления и чёткую позицию.

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Президент России Владимир Путин 23 марта в ходе обращения к народу заявил, что террористы, убивавшие посетителей в «Крокус Сити Холле», хотели скрыться от преследования на Украине. Для них там подготовили «окно», сообщил он. Глава государства подчеркнул, что соответствующие ведомства сделают всё, чтобы найти всех причастных к теракту преступников.

Задержали боевиков при попытки перебраться на Украину через границу в Брянской области возле украинской границы. Автомобиль, на котором они ехали, остановили. Преступники попытались убежать, но у них не вышло. ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе всех четверых исполнителей теракта.

В Следственном комитете заявили, что количество погибших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» достигло 133 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник заявил о 150 погибших.