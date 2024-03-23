Красногорск, 23 марта, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Завалы сложные, практически состоят из хаотично разбросанного металла, разбирать приходится вручную, заявил 23 марта один из спасателей МЧС.

МЧС России

«Резать приходится практически всё вручную, <…> никакая тяжёлая техника работать на месте не может», — заявил он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876451" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее в МЧС сообщили, что спасатели продолжают разбор завалов и тушение очагов пожара в «Крокус Сити Холле». На месте применяют специализированную робототехнику. Ведомство также опубликовало предварительный список имён погибших в результате теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Группа в камуфляже, вошедшая в здание, начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв и вспыхнул сильный пожар. В Следственном комитете заявили, что количество погибших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» достигло 133 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник заявил о 150 погибших.

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, участвовавших в атаке на «Крокус Сити Холл». Один из них рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Другой рассказал, что оружие его подельники выбросили по дороге — между Подмосковьем и Брянской областью. Директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину, что по делу о теракте в «Крокусе» задержали 11 человек.

В обращении к россиянам Путин заявил, что террористов ждёт только возмездие и забвение. Российский лидер подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики нападения на «Крокус Сити Холл» понесут справедливое и неизбежное наказание.