Москва, 23 марта, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Спасатели продолжают разбор завалов и тушение очагов пожара в «Крокус Сити Холле», применяется специализированная робототехника, сообщило 23 марта МЧС.

Пресс-служба губернатора Московской области /РИА Новости

«Продолжается тушение очагов горения на кровле и в здании с применением специализированной робототехники», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что спасатели разобрали и вывезли порядка 63 кубометров обрушившихся конструкций.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Группа в камуфляже, вошедшая в здание, начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв и вспыхнул пожар. В Следственном комитете заявили, что количество погибших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» достигло 133 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник заявил о 150 погибших.

МЧС России опубликовало предварительный список имён погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Один из них рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что по делу о теракте в «Крокусе» задержали 11 человек.

В обращении к россиянам Путин заявил, что террористов ждёт только возмездие и забвение, будущего у них нет. Как подчеркнул глава государства, все исполнители, организаторы и заказчики нападения на «Крокус Сити Холл» понесут справедливое и неизбежное наказание.