Париж, 23 марта, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал провести полноценное расследование возможной причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Теперь необходимо потребовать проведение полного расследования возможных связей с Украиной и того, на что в действительности идут миллиарды, которые мы туда отправляем в течение более двух лет», — написал политик в соцсети X.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. В здание вошли люди в камуфляже и открыли огонь из автоматов, затем прогремел взрыв. На крыше здания начался пожар.

В СК заявили, что число погибших в теракте возросло до 133 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил о 150 погибших. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Утром 23 марта силовики задержали террористов в Брянской области неподалёку от границы с Украиной. В Сети появились кадры с допросами, один из мужчин признался, что ему пообещали 500 тыс. рублей за исполнение теракта. Предполагаемый главарь группировки рассказал, как они искали работу и получили предложение заработать деньги за убийство людей.

В обращении к россиянам президент страны Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Глава государства пообещал оказать помощь всем родным и близким погибших и раненых.