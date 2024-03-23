Москва, 23 марта, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на долгосрочные сбережения. Документ 23 марта разметили на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА Регнум

От уплаты налога освобождаются взносы на общую сумму до 400 тыс. рублей в год. Льгота действует при вкладе средств в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), если выплаты по нему предусмотрены не ранее достижения пенсионного возраста, и на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

Для оформления вычета необходимо, чтобы получение негосударственной пенсии по договору с НПФ наступало не ранее чем через 10 лет после заключения, а срок действия договора на ИИС был не менее пяти лет во время переходного периода, при этом каждый год его будут повышать на год вплоть до 10 лет.

Действие закона начинается задним числом, он распространяется на договоры, заключённые с 1 января 2024 года.

Правительство России 9 февраля одобрило предложение ввести налоговый вычет по НДФЛ для долгосрочных вкладов в размере до 400 тыс. рублей в год. Закон также предусматривает создание программы формирования долгосрочных сбережений. Она направлена на поощрение граждан формировать накопления. В программу также можно перенести ранее сформированные пенсионные накопления. Её оператор — негосударственный пенсионный фонд, который инвестирует вложенные средства для получения дохода. Госдума приняла закон в окончательном чтении 19 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля Путин также анонсировал налоговые вычеты для тех, кто сдаст нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и будет регулярно проходить диспансеризацию.