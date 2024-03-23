Будапешт, 23 марта, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту России Владимиру Путину письмо с соболезнованиями российскому народу в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, его процитировало информационное агентство MTI.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«В письме премьер-министр Виктор Орбан выразил соболезнования президенту Владимиру Путину и всем гражданам России в связи с жестоким террористическим актом в московском «Крокус Сити Холле», — сказал он.

По словам Хаваши, Орбан также отметил, что Будапешт шокирован кадрами с погибшими, пострадавшими и разрушениями, пожелав сил семьям жертв теракта и скорейшего выздоровления раненым.

«Венгрия привержена поддержке борьбы с терроризмом, поэтому я заверяю господина президента, что мы продолжим вносить вклад в усиление международных антитеррористических операций в будущем. Мы молимся за жертв и их семьи», — привело агентство отрывок из письма премьера.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил в телефонной беседе с Путиным искренние соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Он также передал слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее в этот же день президент Австрии Александр Ван дер Беллен выразил соболезнования семьям жертв теракта в Подмосковье. Он также назвал шокирующими кадры с места нападения на концертный зал.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому лидеру по поводу террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Уточнялось, что лидеры двух государств также подтвердили готовность к взаимодействию в сфере борьбы с терроризмом.

Председатель КНР Си Цзиньпин 23 марта выразил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокусе». Перед этим премьер-министр Индии Нарендра Моди решительно осудил теракт в Подмосковье, выразив солидарность с российским народом и правительством страны.

Вечером 22 марта вооружённые боевики ворвались в здание «Крокус Сити Холла», где должен был состояться концерт российской группы «Пикник». По данным следователей, у них были автоматы с большим количеством боеприпасов. Террористы открыли огонь по посетителям, а затем в здании ТРЦ прогремел взрыв и начался пожар.

Вечером 23 марта в Следственном комитете России рассказали, что число погибших в результате террористической атаки в Подмосковье возросло до 133 человек. При этом, по данным Telegram-канала «112», в результате теракта погибли 150 человек и ещё 200 пострадали.