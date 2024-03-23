Москва, 23 марта, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Швеции не дало официального комментария касательно причин, по которым посольство королевства в Москве выпустило 8 марта предупреждение о возможных терактах в России. Об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства 23 марта.

Михаил Синицын/ТАСС

Представитель МИД Александер Пейр Дютре в беседе с «РИА Новости» подтвердил информацию о публикации такого предупреждения, однако давать пояснения не стал.

«МИД не комментирует причины, лежащие в основе оценки угрозы. Этот случай не является исключением», ― подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, посольство США в Москве 8 марта выпустило предупреждение для американцев в России об угрозе терактов в ближайшие 48 часов. В сообщении отмечалось, что диппредставительство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие скопления людей в Москве, включая концерты.

В связи с этим посольство призвало американцев в России избегать посещения массовых мероприятий, следить за публикациями российских СМИ и внимательно относиться к происходящему вокруг.

Аналогичные предупреждения опубликовали посольства ряда других стран, включая Германию, Канаду и Швецию.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876439" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Вечером 22 марта группа вооружённых боевиков ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом российской группы «Пикник». Террористы открыли огонь из автоматов по посетителям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар.

Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. В результате крыша над зрительным залом рухнула. Спасатели продолжают тушить очаговое горение на кровле, втором и третьем этажах в общей сложности на 500 кв. м.

По данным Следственного комитета, число погибших в результате теракта выросло до 133 человек. По данным Telegram-канала «112», количество погибших в результате террористической атаки в «Крокус Сити Холле» выросло до 150 человек.

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявил, что США в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве и якобы поделились этими сведениями с российской стороной.

До этого Белый дом заявил, что не наблюдает признаков того, что Украина или украинцы могут быть как-то причастны к произошедшему теракту. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это сообщение, осудила Вашингтон за то, что в разгар трагедии американская сторона делает заявления о непричастности кого-либо. При этом она потребовала от США срочно предоставить Россию всю имеющуюся информацию о теракте в Москве, если они располагают такими данными.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Киев якобы «совершенно точно не причастен» к произошедшему. В Главном управлении разведки украинского минобороны заявили, что нападение якобы организовали российские власти. Пользователи соцсети Х (бывшая Twitter) сочли, что за терактом в «Крокусе» стоит ЦРУ.

Утром 23 марта силовики задержали четверых террористов, участвовавших в теракте. Подозреваемых задержали в Брянской области неподалёку от границы с Украиной. Впоследствии появились кадры с допросом одного из них, признавшегося, что ему обещали 500 тыс. рублей за исполнение теракта. Предполагаемый главарь группировки рассказал, как они с сообщниками искали работу и им предложили деньги за убийство людей. Задержание третьего фигуранта также показали на видео.