Москва, 23 марта, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Победитель шоу «Голос» Рутгер Гарехт спас свою мать из давки после атаки террористов на «Крокус Сити Холл». Об этом 23 марта сообщил Telegram-канал «112».

Нина Зотина/РИА Новости Победитель шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт

По данным канала, певец и его мать долго искали гардероб и не успели дойти до зала, когда началась атака. Сотрудник концертного зала сообщил им, что в здании террористы стреляют в людей, и показал, где находится выход.

Отмечается, что в это время началась паника и люди бежали к выходу. Мать певца зажало в дверях, и тогда он вырвал её из толпы.

Как сообщало ИА Регнум, уличный музыкант Михаил Филиппов рассказал, что спас несколько человек во время теракта в «Крокус Сити Холле» и вывел их сквозь дым начавшегося в здании пожара. Он, его девушка и ещё несколько людей заперлись в туалете, когда началась стрельба. В этой темноте они сумели разобраться, где лестница, пошли вперёд и все вместе вышли.

Президент России Владимир Путин заявил, что случившееся в «Крокус Сити Холле» — это кровавый и варварский теракт. Он отметил, что власти окажут необходимую помощь семьям погибших, раненым и пострадавшим.

Ранее один из задержанных террористов признался, что расстрелял людей в «Крокусе» за деньги, цена десятков человеческих жизней — 500 тысяч рублей на террориста. Средства ему приходили на банковскую карту. Он также рассказал, что с ним связались через мессенджер, эти же лица предоставили ему оружие.

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Силовики 23 марта задержали четверых террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Их задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

В ФСБ также сообщили, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

В СК заявили, что число погибших в теракте достигло 133 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник заявил о 150 погибших.