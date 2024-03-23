Брянск, 23 марта, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Один из задержанных террористов, участвовавших в расстреле людей в «Крокус Сити Холле», рассказал, что оружие его подельники выбросили по дороге — между Подмосковьем и Брянской областью.

Кадр из видео

Задержанный заявил, что не помнит, где его сообщники избавились от оружия. В карте и местности он не ориентируется и не может сказать, выбросили автоматы ближе к месту теракта или к границе с Украиной.

«Где-то на дорогу», — сказал он.

Задержанный сообщил, что ему 30 лет. Его поймали в лесном массиве.

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Как сообщало ИА Регнум, 23 марта силовики в ходе операции по поимке террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», задержали 11 человек, в том числе всех четверых непосредственных исполнителей теракта. Их задержали при попытке скрыться на территории Украины. Для этого террористы приехали на машине в Брянскую область.

Теракт в «Крокусе» произошёл вечером 22 марта. Жертвами трагедии стали 150 человек (по данным СК РФ — 133 человека). Известно на данный момент о 200 пострадавших. Следственный комитет сообщил, что количество жертв теракта окончательно ещё не установили. МЧС России опубликовало список погибших.

Террористы ворвались в здание и стреляли из автомата по находившимся там людям. Затем они устроили взрыв. В здании начался мощный пожар, уничтоживший концертный зал «Крокуса». Крыша обвалилась. Под завалами продолжают находить фрагменты тел.

Среди погибших и раненых есть дети, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии. Одного мальчика они специально сбили машиной, когда отъезжали от парковки.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём национального траура. Он сообщил, что террористы пытались бежать на Украину, где их ждали. Президент сравнил их с нацистами и пообещал, что как исполнители и организаторы, так и заказчики теракта понесут наказание.