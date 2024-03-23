Москва, 23 марта, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего одного из террористов в «Крокус Сити Холле».

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«Бастрыкин, отмечая героизм мужчины, поручил профильным подразделениям СКР представить его к ведомственной награде», — сообщил СК.

В ведомстве напомнили, что в ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил. Активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей, подчеркнули в СК.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. Группа в камуфляже, вошедшая в здание, начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв и вспыхнул сильный пожар. В Следственном комитете заявили, что количество погибших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» достигло 133 человек. Минздрав Подмосковья опубликовал имена 41 погибшего.

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, участвовавших в атаке. Один из задержанных рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что по делу о теракте в «Крокусе» задержали 11 человек.

В обращении в россиянам президент Владимир Путин заявил, что террористов ждёт только возмездие и забвение, будущего у них нет. Как подчеркнул глава государства, все исполнители, организаторы и заказчики нападения на «Крокус Сити Холл» понесут справедливое и неизбежное наказание.