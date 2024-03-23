Москва, 23 марта, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Участник группы «Пикник», с которым музыканты потеряли связь после теракта в «Крокус Сити Холле», смог покинуть здание, с ним всё в порядке. Об этом 23 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Официальный сайт группы «Пикник»

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время он находится в безопасном месте.

«Он жив-здоров, пытаемся его отправить из Москвы в Питер», ― сообщил источник.

По его словам, потерявшийся участник группы был заведующим постановочной частью. Во время стрельбы он сидел в гримёрке вместе с саксофонистом, а после они через подвалы вышли наружу.

Как сообщало ИА Регнум, перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта раздалась стрельба. Группа боевиков в камуфляже вошла в здание и начала стрелять из автоматов по людям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Музыкант группы рассказал, что артисты сначала не поняли, что происходит. Директор коллектива позднее сообщил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» мог пропасть один из участников группы «Пикник». Связь с ним отсутствовала.

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По данным Следственного комитета, число погибших в результате теракта выросло до 133 человек. Минздрав Подмосковья 23 марта опубликовал имена 41 погибшего в теракте в «Крокусе».

По данным Telegram-канала «112», количество погибших в результате террористической атаки в «Крокус Сити Холле» выросло до 150 человек.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Он назвал произошедшее кровавым и варварским терактом и пообещал оказать государственную помощь всем родным и близким погибших и раненых.