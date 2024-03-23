Москва, 23 марта, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Объявившие войну России центры силы фактически признали своё бессилие перед ней. А осознавая невозможность победить в открытом поединке, они прибегают к наиболее подлым методам, считает политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Такой оценкой эксперт поделился с корреспондентом ИА Регнум, комментируя теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

Известия /Эдуард Корниенко

Вечером 22 марта произошёл теракт в Красногорске. Жертвами стали посетители «Крокус Сити Холла». Незадолго до начала концерта популярной группы в здании прогремели выстрелы: вооружённые лица открыли беспорядочную стрельбу. Преступники пытались бежать на Украину, но были пойманы.

«Мы видим террористические действия против нашей страны на фоне рассуждений на Западе о необходимости дальнейшего финансирования Украины, на фоне рассуждений некоторых западных стран о необходимости отправить войска на Украину. О чём это свидетельствует? О том, что ставки слишком высоки, поражение Украины и её деморализация очевидны. И Запад повышает ставки. Для Запада очень важно нанести максимальный ущерб России. Даже не победить, потому что, думаю, на Западе уже все понимают — украинская победа невозможна», — прокомментировал эксперт.

Сначала, в 2022 году, провалились попытки западных центров силы разрушить экономику России, напомнил Шаповалов. Затем, в 2023-м, анонсировали крупное наступление украинских формирований, которое захлебнулось и тоже не оправдало ожиданий киевского режима и его кураторов. Потом последовали локальные провалы украинских военных и наёмников на линии боевого соприкосновения, а дополнил палитру поражений и разочарований антироссийских сил итог выборов президента России, на которых оглушительную победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. И сейчас противники России находятся в состоянии своего рода злобного бессилия. А их цель теперь — нанести максимально возможный урон как российской экономике, так и каждому гражданину страны, указал эксперт.

«Выборы показали небывалый уровень мобилизации гражданского общества в России, поддержку президента, его курса. Мы видим патриотический подъём и абсолютное бессилие наших противников как-то помешать этому. Не сработали ни провокации, ни запугивания, ни информационные диверсии и прямые вооружённые действия. От бессилия устроили теракт. Ведь теракт всегда связан с отсутствием возможности победить в открытом бою. Это подлый способ нанести максимальный ущерб психологическому состоянию общества, попытаться нарушить его единство», — отметил Шаповалов.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта произошёл теракт в подмосковном Красногорске, жертвами которого стали люди, находившиеся в концертном зале «Крокус Сити Холл» и возле него. Незадолго до начала выступления группы «Пикник», на который было продано свыше шести тысяч билетов, в «Крокусе» прогремели выстрелы: группа вооружённых автоматами лиц открыла огонь по посетителям. Затем в здании прогремел взрыв, начался пожар. Обрушилась кровля, внутренние помещения выгорели.

Затем в здании прогремел взрыв, начался пожар. Обрушилась кровля, внутренние помещения выгорели. В настоящий момент известно о 133 погибших. В Следственном комитете России подчеркнули, что это не окончательные данные по погибшим. Оперативники продолжают работу в здании.

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Президент России Владимир Путин пообещал оказать необходимую помощь семьям погибших, раненым и пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». А 24 марта глава государства объявил днём общенационального траура.

Также президент заявил, что преступники пытались бежать на Украину, где для них на границе приготовили «окно».

В свою очередь, официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что киевский режим осуществляет системную террористическую деятельность против граждан России на протяжении целого ряда лет.