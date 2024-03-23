Москва, 23 марта, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Четверо детей, которые пострадали в результате теракта 22 марта в Подмосковье в «Крокус Сити Холле», остаются в настоящий момент в больнице, двое — девочка и мальчик — находятся в тяжёлом состоянии, заявила 23 марта уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова в эфире телеканала «Россия-24».

Известия/ Сергей Лантюхов

«Четверо в больнице, из них двое в тяжёлом состоянии», — сообщила Львова-Белова.

Она уточнила, что мальчика госпитализировали с огнестрельными ранениями, девочку — с отравлением угарным газом.

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Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет 22 марта возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) после трагедии в Красногорске в «Крокус Сити Холле», где, по данным ведомства, погибли 133 человека. По данным Telegram-канала «112», погибших больше — 150 человек, пострадавших — порядка 200.

Вооружённая группа ворвалась в здание «Крокуса» и начала в упор расстреливать людей. В комплексе на тот момент проходили массовые мероприятия, в том числе рок-концерт. В здании прогремел взрыв, оно загорелось, обрушилась кровля, концертный зал полностью выгорел.

Президент России Владимир Путин в связи со случившимся обратился к гражданам. Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших. Он объявил 24 марта днём национального траура. Президент сообщил, что всех непосредственных исполнителей теракта задержали. Всего силовики задержали 11 подозреваемых, в том числе четверых исполнителей. Они пытались скрыться на Украине, где для них на границе приготовили «окно», как выяснили спецслужбы.

Один из задержанных рассказал, что согласился на предложение убить людей за 500 тысяч рублей. Оружие он получил от своих кураторов, часть денег они перевели террористу на карту. Другой задержанный сообщил, что автоматы, из которых он и его подельники убивали людей, они выбросили по дороге к Брянской области.