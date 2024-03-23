Байконур, Казахстан, 23 марта, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Пилотируемый корабль «Союз МС-25», пуск которого состоялся 23 марта с космодрома Байконур, отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и вышел на орбиту.

Сергей Савостьянов/ТАСС

К Международной космической станции на корабле отправился экипаж, включающий первую белорусскую космонавтку Марину Василевскую, космонавта госкорпорации «Роскосмос» Олега Новицкого и астронавтку NASA Трейси Дайсон. Полет до МКС пройдёт по двухсуточной схеме сближения, ожидаемое время стыковки корабля с универсальным узловым модулем российского сегмента МКС — 25 марта, 18:10 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта на космодроме Байконур отменили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-25», который должен был лететь к МКС. В ходе трансляции стало известно об автоматической отмене и возвращении агрегатов стартового комплекса в исходное состояние. Запуск отменили после объявления пятиминутной готовности.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что следующий пуск с Байконура состоится 23 марта. Он уточнил, что отмена произошла из-за просадки напряжения химического источника тока, что нештатно произошло в ходе предпусковой подготовки.

Историк космонавтики Александр Железняков заявил 21 марта, что это первая в российской космонавтике отмена пуска ракеты с экипажем в период пятиминутной готовности до старта. При этом он уточнил, что в непилотируемой космонавтике такого рода инциденты случались.