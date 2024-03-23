Москва, 23 марта, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Ужасающее массовое убийство невинных людей, произошедшее 22 марта в «Крокус Сити Холле» — это очередной акт развязанной против России террористической войны. Такой вывод озвучил корреспонденту ИА Регнум политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. И это очередное преступление против россиян сопровождалось знакомыми информационными приёмами в исполнении медийных ресурсов Запада и киевского режима.

Николай Михальченко/ТАСС

В первую очередь эксперт подчеркнул, что произошедшее — это теракт против всего российского народа. Цель — посеять страх, вызвать в обществе недоверие, раскол. Разрушить то единство, которое сложилось в стране, запугать людей. И в этом смысле ужасающее преступление, совершённое в Подмосковье 22 марта, продолжает цепь других действий в отношении России — терактов, диверсий и провокаций — на протяжении двух лет, а с учётом многострадальных жителей Донбасса — с 2014 года.

Это и теракты, которые произошли ранее — как преступления против известных российских общественных деятелей, так и в отношении инфраструктуры, включая Крымский мост и разрушение трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Наиболее свежие примеры — это обстрелы населённых пунктов Белгородской области, попытки прорыва в регион вооружённых террористов, провокации на избирательных участках в дни голосования.

При этом, как заметил политолог, используются грубые, но ставшие за четверть века стандартными схемы информационного сопровождения этих преступлений.

«Всё это в принципе — единая террористическая война против России. Конечно, эти звенья одной цепи вполне логично укладываются в ту стратегию военных действий, которую реализует наш враг на Украине. Само собой разумеется, что массовое убийство невинных людей — это ещё один инструмент борьбы против России, против нашего народа. И в этом отношении реакция Запада, во-первых, лицемерная. Во-вторых, в ней сразу чётко прозвучало, что Украина здесь ни при чем. Потом начали вбрасывать информацию о том, что это ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). А украинские спецслужбы стали сразу же вбрасывать свои сообщения. И о том, что якобы одновременно происходят теракты в других городах России, чтобы посеять панику. И обвинения в адрес России, что она сама всё это организовала. Мы это всё уже знаем, проходили не раз. После терактов в 1999 году в Москве и Волгодонске на Западе писали, что мы сами себе его устроили. А при обстрелах Донецка, начиная с 2014 года, украинская сторона каждый раз заявляла, что Донбасс обстреливает сам себя», — прокомментировал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта произошёл теракт в подмосковном Красногорске, жертвами которого стали люди, находившиеся в концертном зале «Крокус Сити Холл» и возле него. Незадолго до начала выступления группы «Пикник», на который было продано свыше шести тысяч билетов, в «Крокусе» прогремели выстрелы: группа вооружённых автоматами лиц открыла огонь по посетителям.

Затем в здании прогремел взрыв, начался пожар. Обрушилась кровля, внутренние помещения выгорели. В настоящий момент известно о 133 погибших. В Следственном комитете подчеркнули, что это не окончательные данные по погибшим. Оперативники продолжают работу в здании.

Президент России Владимир Путин пообещал оказать необходимую помощь семьям погибших, раненым и пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». А 24 марта глава государства объявил Днём общенационального траура.

Также президент заявил, что преступники пытались бежать на Украину, где для них на границе приготовили «окно».

Российские силовики провели операцию по поимке террористов. Задержаны 11 человек, причастных к этому делу. Сейчас идёт поиск пособников террористов.

Многие страны мира выразили соболезнования России в связи с произошедшей трагедией. Осудила теракт и пресс-служба НАТО.