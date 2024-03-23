Москва, 23 марта, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи, пожарным, спасателям, которые делали всё, чтобы сохранить жизни пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Особые слова благодарности экипажам скорой помощи, санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали всё, чтобы сохранить жизни людей», — заявил глава государства в обращении к россиянам.

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Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. В здание вошла группа в камуфляже и начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв. Вспыхнул пожар. По данным Следственного комитета, число погибших в результате теракта выросло до 115 человек. Министерство здравоохранения 23 марта опубликовало имена 41 погибшего. По данным Telegram-канала «112», количество погибших в результате террористической атаки в «Крокус Сити Холле» выросло до 150 человек.

Следственный комитет 22 марта возбудил уголовное дело о теракте. Силовики 23 марта задержали четверых террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Один из подозреваемых рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство.