Москва, 23 марта, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала оказать помощь бойцам, которые расстреляли машину с террористами, напавшими на «Крокус Сити Холл».

Роман Пименов/ТАСС Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян

«Бойцы, расстрелявшие машину с упырями, — если что-то нужно: помочь закрыть ипотеку, кредиты или что ещё, пишите мне сюда в комменты. Всё сделаем! Низкий вам поклон!» — написала Симоньян в Telegram-канале.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, Симоньян опубликовала видео, на котором один из задержанных террористов признался, что цена десятков человеческих жизней — 500 тысяч рублей. Подозреваемый заявил, что расстрелял людей в «Крокусе» за деньги. Средства ему приходили на банковскую карту. Он также рассказал, что с ним связались через мессенджер, эти же лица предоставили ему оружие.

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Подозреваемых задержали в Брянской области недалеко от границы с Украиной. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что по делу о теракте в общей сложности задержали 11 человек.

В ФСБ также сообщили, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. В здание вошла группа в камуфляже и начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв. Возбуждено уголовное дело о теракте.

В СК заявили, что число погибших в теракте в Подмосковье возросло до 115 человек. Минздрав Подмосковья 23 марта опубликовал имена 41 погибшего в теракте в «Крокусе». По данным Telegram-канала «112», количество погибших в результате террористической атаки в «Крокус Сити Холле» выросло до 150 человек.