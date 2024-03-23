Вашингтон, 23 марта, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Североатлантический альянс осудил теракт, произошедший 22 марта в «Крокус Сити Холле», и выразил соболезнования семьям погибших. Об этом в соцсети X (бывшая Twitter) сообщила глава пресс-службы НАТО Фарах Дахлалла.

picture alliance/photothek/ТАСС

«Мы безусловно осуждаем нападение на зрителей концерта в Москве. Ничто не может оправдать такие отвратительные преступления. Наши глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям», — написала глава пресс-службы НАТО.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Белом доме после теракта в «Крокусе» заявили, что власти США в марте получили информацию о теракте, который готовился в России. В американской администрации добавили, что якобы поделились этими сведениями с российской стороной.

Официального представителя МИД Марию Захарову в свою очередь возмутили заявления Вашингтона о непричастности кого-либо в разгар трагедии. Дипломат подчеркнула, если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. В здание вошла группа в камуфляже и начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв. Вспыхнул пожар.

По данным Следственного комитета, число погибших в результате теракта выросло до 115 человек. Минздрав Подмосковья 23 марта опубликовал имена 41 погибшего в теракте в «Крокусе». По данным Telegram-канала «112», количество погибших в результате террористической атаки в «Крокус Сити Холле» выросло до 150 человек.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876402" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, участвовавших в атаке. Один из задержанных рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Предполагаемый главарь группировки также заявил силовикам, что они с сообщниками искали работу и им предложили деньги за убийство людей.