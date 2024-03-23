Москва, 23 марта, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Одной из жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» стала 42-летняя «мисс Тверь ― 2001» Екатерина Новосёлова. Об этом 23 марта сообщил корреспондент ИА Регнум.

Фото: соцсети Екатерина Новосёлова

В Москву она переехала несколько лет назад из Твери. Женщина была фанаткой «Пикника» и 22 марта пришла на концерт любимой группы. Новосёлова числится пятой в официальных списках, опубликованных минздравом Московской области.

У женщины остались муж и двое детей. Сыну 27 марта должно исполниться 14 лет.

Известно, что Новосёлова училась в гимназии № 6, а затем в Тверском государственном университете на юридическом факультете. В 2021 году она завоевала титул королевы красоты, победив на конкурсе «Мисс Тверь».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. В упор по людям из автоматов начала стрелять группа боевиков в камуфляже. Затем прогремел взрыв. Возбуждено уголовное дело о теракте. По данным Следственного комитета, число погибших в результате теракта выросло до 115 человек. Минздрав Подмосковья 23 марта опубликовал имена 41 погибшего в теракте в «Крокусе».

По данным Telegram-канала «112», количество погибших в результате террористической атаки в «Крокус Сити Холле» выросло до 150 человек.

Дочь советских космонавтов Евгения Рюмина и Елены Кондаковой Евгения чудом выжила при нападении террористов в «Крокус Сити Холле». В ТРЦ она пришла с мужем и друзьями. Стрельба началась, когда они проходили металлодетекторы на входе в здание. Женщину завалило телами расстрелянных в упор посетителей. Когда стрелявшие ушли, она выбежала из здания.

Утром 23 марта силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые непосредственно участвовали в теракте. Подозреваемых задержали в Брянской области неподалёку от границы с Украиной.

Впоследствии появились кадры с допросом одного из них. Он признался, что стрелял в людей за деньги. По его словам, кураторы из Telegram пообещали ему 500 тысяч рублей и дали авансом половину суммы. Предполагаемый главарь группировки рассказал, как они с сообщниками искали работу и им предложили деньги за убийство людей.