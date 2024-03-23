Москва, 23 марта, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Дочь советских космонавтов Евгения Рюмина и Елены Кондаковой Евгения чудом выжила при нападении террористов в «Крокус Сити Холле».

Соцсети

Как рассказала сама Евгения, в ТРЦ она пришла с мужем и друзьями. Стрельба началась, когда они проходили металлодетекторы на входе в здание.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876395" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Подумали: странно, вроде не то место, где должны зажигать фейерверки. Потом, когда поняли, что происходит, началась паника, все побежали, кто куда мог. Я забежала за угол», ― привёл телеканал РЕН ТВ слова Рюминой.

На опубликованных кадрах с места атаки видно, что женщина находится именно в том углу, куда террористы начали без разбора стрелять из автоматов. Евгению завалило телами расстрелянных в упор посетителей.

Когда преступники ушли, один из сидевших в углу мужчин дернул Евгению и они побежали из здания. Спасаясь от террористов, она выронила паспорт из раскрывшейся сумки.

При осмотре помещения документ нашли и ошибочно внесли Рюмину в список погибших. Сейчас она пытается позвонить на горячую линию, чтобы рассказать, что жива. На связь женщина вышла в соцсетях.

Родители Евгении Рюминой ― знаменитые советские космонавты, дважды герой СССР Валерий Рюмин и лётчик-космонавт, Герой России Елена Кондакова, которая была третьей женщиной в космосе.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. В здание вошла группа в камуфляже и начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв. Возбуждено уголовное дело о теракте. По данным Следственного комитета, число погибших в результате теракта выросло до 115 человек. Минздрав Подмосковья 23 марта опубликовал имена 41 погибшего в теракте в «Крокусе».

По данным Telegram-канала «112», количество погибших в результате террористической атаки в «Крокус Сити Холле» выросло до 150 человек.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев и глава Росгвардии Виктор Золотов 23 марта доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с произошедшим в Красногорске терактом. Бортников сообщил главе государства, что силовики задержали по делу о теракте 11 человек. Из них четверо — непосредственные участники теракта в «Крокусе».

В СК добавили, что четырёх человек российские спецслужбы задержали в Брянской области на границе с Украиной. Как признался на допросе один из задержанных, он стрелял в людей за деньги. По его словам, кураторы из Telegram пообещали ему 500 тысяч рублей и дали авансом половину суммы. Вторую половину обещали перевести после совершения преступления. Карту вместе с одеждой он потерял во время бегства по лесу от сотрудников правоохранительных органов.