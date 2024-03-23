Москва, 23 марта, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил искренние соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Кремля.

Павел Бедняков/ РИА Новости Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

«Шавкат Мирзиёев решительно осудил кровавый террористический акт в «Крокус Сити Холле», выразил искренние соболезнования в связи с трагедией, просил передать слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты подтвердили намерение продолжить плотное сотрудничество в сфере противодействия терроризму.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта один из задержанных по подозрению в теракте в Подмосковье признался, что боевикам обещали заплатить по 500 тысяч рублей за убийство невинных людей. По словам задержанного, с ним для этого связались через мессенджер и эти же лица предоставили ему оружие.

Вечером 22 марта вооружённые люди в количестве от двух до пяти человек ворвались в здание «Крокус Сити Холла», где должен был состояться концерт группы «Пикник».

Сотрудники силовых ведомств 23 марта задержали четверых террористов, которые участвовали в атаке. Подозреваемых задержали в Брянской области около границы с Украиной. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что по делу о теракте в общей сложности задержали 11 человек.

По данным Telegram-канала «112», количество погибших в результате террористической атаки в «Крокус Сити Холле» выросло до 150 человек.