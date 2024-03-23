Москва, 23 марта, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Москвич разыскивает четырёх членов семьи, которые были на концерте группы «Пикник» вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле», когда там началась стрельба и взрывы. Сам он не попал на мероприятие из-за занятости на работе.

Известия/Эдуард Корниенко

«Я не планировал идти на концерт, родные приглашали, но по работе я не смог. Поэтому я отказался», — рассказал мужчина «РИА Новости».

На концерт пошли его жена, её родители и брат. Мужчина сообщил, что не может найти никакой информации о них, ни в списках погибших, ни в списках пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. В здание вошли люди в камуфляже и открыли огонь из автоматов, затем в зале прогремел взрыв. На крыше здания начался пожар, обрушилась кровля. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По последним данным СК РФ, количество погибших в результате теракта составило 115 человек. В Минздраве сообщили, что в московские стационары поступили 88 человек, из них 84 взрослых и четверо детей. МЧС по состоянию на 09:00 мск 23 марта опубликовало список из 107 пострадавших.

Утром 23 марта силовики задержали четверых террористов, участвовавших в теракте. Подозреваемых задержали в Брянской области на границе с Украиной российские спецслужбы.