Москва, 23 марта, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», приведший к многочисленным жертвам, сплотил людей России. Однако произошедшая трагедия требует серьёзных выводов, указал корреспонденту ИА Регнум директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. По его словам, следует признать: совершённое преступление — это явно не самодеятельность группы отморозков, а чётко спланированная акция серьёзной организации.

Кирилл Каллиников /РИА Новости

Вечером 22 марта произошёл теракт в подмосковном Красногорске. Жертвами стали посетители «Крокус Сити Холла». Незадолго до начала концерта популярной группы в здании прогремели выстрелы: вооружённые лица открыли беспорядочную стрельбу.

Эксперт заметил, что на ужасающее цинизмом и бесчеловечностью преступление против массы невинных граждан народ России мгновенно ответил консолидацией. Многие уже в первые часы после появления сообщений о трагедии стали не только выражать свою скорбь, но и предлагать конкретную помощь, в первую очередь — посредством сдачи донорской крови. И пусть людей официально заверили, что крови для переливания в медучреждениях Москвы и области сейчас более чем достаточно, сам факт показателен.

Основной вопрос, который, по мнению Гагарина, требует сейчас однозначного ответа, — кто заказчик этой атаки. Эксперт обратил внимание, что по характеру действий преступников очевидно: их действия чётко и профессионально спланированы. И независимо от того, был ли у убийц за плечами серьёзный боевой опыт, весь комплекс их действий — это профессионально спланированная операция, за которой стоит серьёзная организация.

Сам факт, что на пути к украинской границе перехватили автомобиль с вооружёнными людьми, которые, как считают профильные службы, имеют непосредственное отношение к теракту, ещё не означает, что у следствия есть точная информация о заказчиках злодеяния. Однако, как заметил политолог, даже если подтвердится столь симпатичная западным источникам версия о неких связях исполнителей с некими радикальными негосударственными движениями, это ещё не будет означать прямое указание на конечных интересантов.

«Скорость реакции на произошедшее в международном информационном пространстве подводит к неизбежному выводу, что это были так называемые «информационные консервы», заготовленные заранее. Буквально за считанные минуты делаются заявления о том, что виновники «не те, а эти», что это ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. — Прим. ИА Регнум), на который на Западе очень любят ссылаться всегда. Безусловно, произошло спланированное массовое убийство, демонстрационно, провокационно. Этакий зловещий, адский символизм. Мы помним убийство Дарьи Дугиной и некий изначальный скепсис в сетях по поводу связи этой трагедии со спецслужбами «прекрасноликой» Украины. То же самое было с терактом, в котором погиб Владлен Татарский. Потом было покушение на Захара Прилепина. Мы, наверное, должны сделать соответствующие выводы. Это теракт, который был явно подготовлен спецслужбой. Думаю, через считанные часы мы узнаем подробности, наши службы разберутся», — прокомментировал Гагарин.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта произошёл теракт в подмосковном Красногорске, жертвами которого стали люди, находившиеся в концертном зале «Крокус Сити Холл» и возле него. Незадолго до начала выступления группы «Пикник», на который было продано свыше шести тысяч билетов, в «Крокусе» прогремели выстрелы: группа вооружённых автоматами лиц открыла огонь по посетителям.

Затем в здании прогремел взрыв, начался пожар. Обрушилась кровля, внутренние помещения выгорели. В настоящий момент известно о 133 погибших. В Следственном комитете России подчеркнули, что это не окончательные данные по погибшим. Оперативники продолжают работу в здании.

Многие страны мира выразили соболезнования России в связи с произошедшей трагедией.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России сформировало два отряда психологов для работ на месте теракта. Специалисты займутся помощью МЧС и поддержкой при опознании тел погибших.

Следком попросил очевидцев теракта предоставить всю имеющуюся информацию о случившемся, чтобы в деталях восстановить картину событий.

Очереди неравнодушных граждан, желающих сдать кровь для пострадавших в ходе теракта в «Крокусе», выстроились в донорские центры и больницы Москвы и Подмосковья с самого утра 23 марта.