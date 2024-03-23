Красногорск, 23 марта, 2024, 13:25 — ИА Регнум. В данный момент альпинисты ведут разведку в подвергшемся террористической атаке концертном зале «Крокус Сити Холл», который полностью выгорел в результате пожара. В нём могут обрушиться остатки потолка. Об этом 23 марта сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Telegram-канале.

Кадр из видео

По словам главы региона, в результате вспыхнувшего в концертном зале пожара в наибольшей степени пострадал концертный зал, который полностью выгорел.

«Основные силы по разбору именно здесь. Альпинисты проводят разведку — то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 марта Воробьёв сообщил, что под завалами на месте теракта в Подмосковье нашли ещё 20 тел из числа жертв теракта. По его словам, в этих работах принимают участие 719 специалистов и задействовано 213 единиц техники.

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Ранее в этот же день в МЧС России сообщили, что спасатели начали разборы завалов в подмосковном концертном зале. В ведомстве уточнили, что также в этих работах принимают участие кинологи.

Позднее из распространённого МЧС видео стало известно, что пламя полностью уничтожило подмосковный зрительный зал. Кровля здания обрушилась и остались только металлические конструкции.

В Следственном комитете России 23 марта заявили, что число погибших в теракте в Подмосковье возросло до 115 человек. Отмечалось, что поисковые работы продолжаются.

Вечером 22 марта вооружённые люди в количестве от двух до пяти человек ворвались в здание «Крокус Сити Холла», где должен был состояться концерт российской группы «Пикник».

По информации Следственного комитета, у них было автоматическое оружие с большим количеством боеприпасов. Боевики открыли огонь по посетителям, затем в здании прогремел взрыв и начался пожар.