Москва, 23 марта, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по международным делам обратился к парламентам мира в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом 23 марта сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы уже обратились по своим контактам в парламенты мира», — приводит слова Слуцкого «РИА Новости».

По его словам, этот вопрос будет поднят и на сессии Межпарламентского союза, которая открывается в Женеве.

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Как сообщало ИА Регнум, в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта раздалась стрельба. В здание вошла группа в камуфляже и начала стрельбу. Затем в зале прогремел взрыв. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Следственный комитет сообщил, что число погибших в результате теракта составило до 93 человек. По данным Telegram-канала «112», число погибших превысило 115 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в «Крокус Сити Холле». Он проинформировал главу государства о работе ФСБ над выявлением пособнической базы лиц, совершивших теракт.

Также в ФСБ сообщили, что террористы имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее спрятано в тайнике.