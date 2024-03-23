Красногорск, 23 марта, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Под завалами в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» нашли ещё 20 тел погибших в результате теракта. Об этом 23 марта сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Telegram-канале.

Кадр из видео

Сотрудники спасательных служб разбирают завалы и ищут людей на месте теракта, в этих работах участвуют 719 специалистов и задействовано 213 единиц техники, сообщил он.

«Под завалами найдены ещё 20 тел. Работы продолжатся ещё минимум несколько суток», — написал глава региона.

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Больше всего пострадал концертный зал, который полностью выгорел, там идут главные работы по разбору завалов, отметил Воробьёв.

«Альпинисты проводят разведку — то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения. Со своей стороны стараемся помогать спасателям всем необходимым», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта в Следственном комитете заявили, что число погибших в теракте в Подмосковье возросло до 115 человек. Отмечалось, что поисковые работы продолжаются.

Вечером 22 марта вооружённые люди в количестве от двух до пяти человек ворвались в здание «Крокус Сити Холла», где должен был состояться концерт российской группы «Пикник».

По информации Следственного комитета, у них было автоматическое оружие с большим количеством боеприпасов. Боевики открыли огонь по посетителям, затем в здании прогремел взрыв и начался пожар.