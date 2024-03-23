Красногорск, 23 марта, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Следственный комитет России попросил очевидцев теракта 22 марта в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» предоставить информацию о случившемся, чтобы в деталях восстановить картину событий.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Следственный комитет России обращается к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала «Крокус Сити Холл», а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию для детального восстановления полной картины происходивших вчера вечером событий», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

В СК отметили, что расследование уголовного дела о теракте (ст. 205 УК РФ) находится на личном контроле главы ведомства Александра Бастрыкина.

Председатель СК поставил задачу перед следователями быстро восстановить картину случившегося в «Крокусе». Следственный комитет будет добиваться сурового и неотвратимого наказания всех причастных к этому вероломному нападению на беззащитных людей, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокусе» произошёл накануне вечером. В концертном зале должен был начаться концерт группы «Пикник». Организаторы продали свыше шести тысяч билетов. Незадолго до начала мероприятия в здании прогремели выстрелы: вооружённые автоматами люди стреляли по зрителям.

Затем в здании прогремел взрыв и начался пожар. Кровля ТРЦ обрушилась, здание выгорело. Как сообщил Следственный комитет, погибли 115 человек. Ведомство подчеркнуло, что это не окончательные данные по погибшим. Оперативники продолжают работу в здании.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876364" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры разбора завалов в «Крокусе»

По данным главы Московской области Андрея Воробьёва, в больницы Москвы и Подмосковья доставили 121 пострадавшего.

Исполнители теракта пытались бежать на Украину. Директор ФСБ Александр Бортников 23 марта доложил президенту Владимиру Путину о том, что всех четверых непосредственных участников теракта задержали в Брянской области. Кроме того, ещё задержали семь подозреваемых.

В Москве люди активно сдают кровь, чтобы помочь пострадавшим в результате теракта. Среди раненых есть те, кто находится в крайне тяжёлом состоянии.