СК попросил очевидцев сообщать детали теракта в «Крокусе»
Красногорск, 23 марта, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Следственный комитет России попросил очевидцев теракта 22 марта в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» предоставить информацию о случившемся, чтобы в деталях восстановить картину событий.
«Следственный комитет России обращается к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала «Крокус Сити Холл», а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию для детального восстановления полной картины происходивших вчера вечером событий», — сообщило ведомство в Telegram-канале.
В СК отметили, что расследование уголовного дела о теракте (ст. 205 УК РФ) находится на личном контроле главы ведомства Александра Бастрыкина.
Председатель СК поставил задачу перед следователями быстро восстановить картину случившегося в «Крокусе». Следственный комитет будет добиваться сурового и неотвратимого наказания всех причастных к этому вероломному нападению на беззащитных людей, отметили в ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокусе» произошёл накануне вечером. В концертном зале должен был начаться концерт группы «Пикник». Организаторы продали свыше шести тысяч билетов. Незадолго до начала мероприятия в здании прогремели выстрелы: вооружённые автоматами люди стреляли по зрителям.
Затем в здании прогремел взрыв и начался пожар. Кровля ТРЦ обрушилась, здание выгорело. Как сообщил Следственный комитет, погибли 115 человек. Ведомство подчеркнуло, что это не окончательные данные по погибшим. Оперативники продолжают работу в здании.
По данным главы Московской области Андрея Воробьёва, в больницы Москвы и Подмосковья доставили 121 пострадавшего.
Исполнители теракта пытались бежать на Украину. Директор ФСБ Александр Бортников 23 марта доложил президенту Владимиру Путину о том, что всех четверых непосредственных участников теракта задержали в Брянской области. Кроме того, ещё задержали семь подозреваемых.
В Москве люди активно сдают кровь, чтобы помочь пострадавшим в результате теракта. Среди раненых есть те, кто находится в крайне тяжёлом состоянии.