Липецк, 23 марта, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа обнаружен и подавлен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Лебедянском районе Липецкой области. Об этом 23 марта сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«БПЛА самолётного типа небольшого размера был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Лебедянском районе. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет», — написал Артамонов.

Ранее он сообщал, что в регионе вводится режим воздушной опасности из-за беспилотников.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в ночь на 23 марта российские военные пресекли 12 попыток ВСУ атаковать дронами объекты на российской территории. По пять беспилотников уничтожили над Брянской и Белгородской областями, ещё по одному — над Воронежской и Саратовской областями.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что ночью в его регионе обезвредили два дрона ВСУ — в Выгоничском и Почепском районах.