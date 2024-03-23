Москва, 23 марта, 2024, 12:21 — ИА Регнум. В работах по ликвидации пожара после теракта в «Крокус Сити Холле» приняли участие 719 человек. Об этом 23 марта сообщили в МЧС России.

Эдуард Корниенко

«Спасатели оснащены специальной техникой: аварийно-спасательные машины тяжёлого и среднего класса; робототехнические комплексы; беспилотные авиационные системы. В составе группировки — кинологические расчёты. Всего к реагированию привлечены 719 специалистов и 213 единиц техники», — говорится в Telegram-канале ведомства.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. В здание вошли люди в камуфляже и открыли огонь из автоматов, затем в зале прогремел взрыв. На крыше здания начался пожар, обрушилась кровля. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По последним данным, количество погибших в результате теракта составило до 93 человек. По данным Telegram-канала «112», число погибших превысило 100 человек. В Минздраве сообщили, что в московские стационары поступили 88 человек, из них 84 взрослых и четверо детей. МЧС по состоянию на 09:00 мск 23 марта опубликовало список из 107 пострадавших.

Утром 23 марта силовики задержали четверых террористов, участвовавших в теракте. Подозреваемых задержали в Брянской области на границе с Украиной российские спецслужбы.