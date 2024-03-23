Москва, 23 марта, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Состояние 16 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске медики оценивают как крайне тяжёлое. В их числе также один ребёнок. Об этом 23 марта сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Состояние 16 пострадавших, среди которых один ребёнок, крайне тяжелое, ещё 44, в том числе двое детей, в тяжёлом состоянии», ― уточнил он.

Кузнецов добавил, что, по оперативным данным, в стационарах Московской области, Москвы и федеральных медучреждений медицинскую помощь оказывают 107 пострадавшим.

На сегодня восемь человек, ранее доставленных в больницы после теракта, выписали в удовлетворительном состоянии. Ещё 32 пострадавшим врачи оказали помощь амбулаторно.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта перед концертом российской группы «Пикник» несколько вооружённых боевиков ворвались в здание «Крокус Сити Холла». У них имелись автоматы Калашникова и большое количество боеприпасов. Террористы открыли огонь по посетителям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар.

В списке пострадавших, который опубликовало министерство здравоохранения Московской области по состоянию на 06:00 мск 23 марта, указана 121 фамилия. 107 их них госпитализировали в медучреждения. Ещё 14 людям оказывают амбулаторную помощь.

В МЧС также сообщили, что в больницы госпитализировали 107 пострадавших в результате террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Таковы данные ведомства на 09:00 мск 23 марта.

Департамента здравоохранения Москвы сообщил, что в столичные стационары после террористической атаки в подмосковном ТРЦ поступили 88 человек, включая четырёх детей.

В СК заявили, что количество погибших выросло до 93 человек. При этом в ведомстве считают, что число жертв террористической атаки ещё увеличится.

Министерство здравоохранения Московской области 23 марта обнародовало список жертв террористов. Всего, по данным ведомства, погибли 37 человек, детей среди них нет.

Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил, что число погибших превысило 100 человек, при этом количество пострадавших возросло до 200.