Москва, 23 марта, 2024, 11:56 — ИА Регнум. В столичные стационары после террористической атаки в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» поступили 88 человек, включая четырёх детей. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В результате трагедии в «Крокус Сити Холле» в московские городские стационары поступило всего 88 человек. Из них 84 взрослых и 4 ребёнка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали в 14 многопрофильных медицинских учреждений города, включая два детских.

Восемь человек выписали домой под амбулаторное наблюдение, и сейчас в медучреждениях находятся 80 пострадавших при теракте, 13 из которых пребывают в очень тяжёлом состоянии и ещё 25, включая одного ребёнка, в тяжёлом.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 марта Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил, что количество погибших в результате теракта в подмосковном ТРЦ превысило 100 человек. Отмечалось, что число пострадавших от атаки террористов увеличилось до 200 человек. Днём 23 марта пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что количество погибших в результате теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» выросло до 93 человек.

Вечером 22 марта от двух до пяти вооружённых боевиков ворвались в здание «Крокус Сити Холла», где должен был состояться концерт российской группы «Пикник». По данным СК России, у них было автоматическое оружие и большое количество боеприпасов.

Нападавшие открыли огонь по посетителям подмосковного ТРЦ, а затем в здании прогремел взрыв и начался пожар.