Москва, 23 марта, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия России выразила соболезнования семьям погибших при нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл». Соответствующее сообщение опубликовали в Telegram-канале ЦИК.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Сложно передать боль и скорбь в наших сердцах в связи с трагедией в концертном зале «Крокус»…», — отметили в публикации.

В ЦИК выразили соболезнования семьям и близким погибших в результате теракта, подчеркнув, что случившееся является общим горем.

«Скорбим вместе со всей страной по всем погибшим… Царствие небесное тем, кто ушел…», — добавили в комиссии.

Всем пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления, отметив, что виновных ждёт наказание. Жалости к террористам быть не может, подчеркнули в сообщении.

«Мы вместе, мы справимся», — резюмировали в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 марта председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину по поводу теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди решительно осудил теракт в «Крокусе» и выразил солидарность с российским народом и правительством страны.

Также теракт в Подмосковье осудили генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Франции Эммануэль Макрон. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила генсека ООН за чёткую позицию по теракту.

Днём ранее группа вооружённых людей в камуфляже ворвалась в здание подмосковного зала «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник». Они открыли огонь из автоматического оружия, после чего в здании прогремел взрыв и начался сильнейший пожара.

Распространение огня удалось локализовать. Следственный комитет России возбудил по этому факту уголовное дело по статье о теракте.

Следственный комитет России 23 марта сообщил, что в теракте в «Крокусе», по предварительным данным, погибли 93 человека, число жертв продолжают уточнять. Telegram-канал «112» сообщил, ссылаясь на источник, что число погибших превысило 100 человек.