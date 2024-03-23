Москва, 23 марта, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Спасатели приступили к разбору завалов в «Крокус Сити Холле», продолжается работа по ликвидации пожара, сообщили 23 марта в МЧС.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Аэромобильные группировки Центра специальных операций особого риска «Лидер» и отряда «Центроспас» МЧС России приступили к разбору завалов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что спасателей оснастили спецтехникой. Задействовали аварийно-спасательные машины тяжелого и среднего класса, робототехнические комплексы, беспилотные авиационные системы. Работают кинологи.

К работе с пострадавшими и родственниками погибших привлекли сводную оперативную группу психологов. Задействовали 29 специалистов Центра экстренной психологической помощи МЧС России и шесть психологов Главных управлений МЧС России по Москве и Московской области. Помощь оказали в 693 случаях обращений.

Всего МЧС привлекли 719 специалистов и 213 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА Регнум, в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта раздалась стрельба. В здание вошла группа в камуфляже и начала стрелять по людям. Затем в зале прогремел взрыв. На крыше здания начался мощный пожар, обрушилась кровля. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По последним данным, количество погибших в результате теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» составило до 93 человек. По данным Telegram-канала «112», число погибших превысило 100 человек.

В Минздраве сообщили, что в московские городские стационары поступили 88 человек, из них 84 взрослых и четверо детей. МЧС по состоянию на 09:00 мск 23 марта опубликовало список из 107 пострадавших.

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, участвовавших в теракте. Об этом доложили президенту Владимиру Путину.