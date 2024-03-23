Красногорск, 23 марта, 2024, 11:16 — ИА Регнум. В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 37 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения Московской области.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Список жертв террористов ведомство опубликовало 23 марта на официальном сайте.

Детей в опубликованном документе нет.

Как сообщало ИА Регнум, в СК сообщили, что, по предварительной информации, число погибших в результате теракта превысило 60 человек.

В списке пострадавших, который опубликовало министерство здравоохранения Московской области по состоянию на 06:00 мск 23 марта, указана 121 фамилия. 107 их них госпитализировали в медучреждения. Ещё 14 людям оказывают амбулаторную помощь.

В МЧС также сообщили, что в больницы госпитализировали 107 пострадавших в результате террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Таковы данные ведомства на 09:00 мск 23 марта.

По последним данным, количество погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек. Как сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник, трое погибших — дети. Эту информацию подтвердили в минздраве Московской области.

Вечером 22 марта перед концертом российской группы «Пикник» несколько вооружённых боевиков ворвались в здание «Крокус Сити Холла». У них имелись автоматы Калашникова и большое количество боеприпасов. Террористы открыли огонь по посетителям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар.