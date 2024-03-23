Хельсинки, 23 марта, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Власти Финляндии осуждают терроризм в его любых формах и проявлениях. Об этом 23 марта заявил президент страны Александер Стубб в соцсети Х (ранее Twitter), комментируя сообщения о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Global Look Press/IMAGO/Heikki Saukkomaa Александер Стубб

Стубб назвал шокирующими новости о теракте, отметив, что мысли жителей Финляндии с погибшими в результате теракта и их родственниками.

«Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в Подмосковье. Перед этим премьер-министр Индии Нарендра Моди решительно осудил теракт в «Крокусе» и выразил солидарность с российским народом и правительством страны.

До этого террористическую атаку в подмосковном ТРЦ осудили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Франции Эммануэль Макрон. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поблагодарила генсека ООН за чёткую позицию по теракту.

Вечером 22 марта несколько людей в камуфляже ворвались в здание «Крокус Сити Холла», где должен был состояться концерт группы «Пикник». Боевики открыли огонь по посетителям из автоматов, а затем в здании ТРЦ прогремел взрыв и начался сильнейший пожар.

В СК заявили, что количество выросло до 93 человек. При этом в ведомстве добавили, что число жертв террористической атаки ещё увеличится. По данным Telegram-канала «112», число погибших превысило 100 человек.