Москва, 23 марта, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Государственная комиссия допустила к старту с космодрома Байконур ракету «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-25». Об этом 23 марта сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Сергей Савостьянов/ТАСС Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» на стартовом комплексе космодрома Байконур

«Сегодня на космодроме Байконур государственная комиссия разрешила заправку топливом ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-25» и её пуск с 31-й площадки в 15:36:10 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта на космодроме Байконур отменили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-25», который должен был лететь к МКС. В ходе трансляции стало известно об автоматической отмене и возвращении агрегатов стартового комплекса в исходное состояние. Запуск отменили после объявления пятиминутной готовности.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что следующий пуск с Байконура состоится 23 марта. Глава «Роскосмоса» уточнил, что отмена произошла из-за просадки напряжения химического источника тока, что нештатно произошло в ходе предпусковой подготовки.

Историк космонавтики Александр Железняков заявил 21 марта, что это первая в российской космонавтике отмена пуска ракеты с экипажем в период пятиминутной готовности до старта. При этом он уточнил, что в непилотируемой космонавтике такого рода инциденты случались.