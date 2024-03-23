Москва, 23 марта, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов журналиста Кирилла Набутова и некоммерческое партнёрство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа. ру», сообщили в пресс-службе ведомства.

Артем Геодакян/ТАСС Кирилл Набутов

«К. В. Набутов выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Набутов принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов.

В реестр иностранных агентов включили также «Викимедиа. ру», проект «Лаборатория публичной социологии», интернет-источник «Смола» и проект «T-invariant». Все они выступали против специальной военной операции на Украине, распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти страны решениях.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта Минюст включил в список иноагентов режиссёра Романа Либерова и актёра Семёна Трескунова. Они выступали против СВО. Режиссёр при этом распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и армии. Кроме них, Минюст включил в реестр иноагентов журналистку Марианну Беленькую, депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину, бывшего майора полиции Олега Кашинцева, экономиста Игоря Липсица и журналиста Кирилла Ишутина.

В список иноагентов внесли также писательницу Людмилу Улицкую, журналиста Сергея Медведева и режиссёра Илью Хржановского. Помимо этого, в список попали Центр защиты прав человека «Мемориал» и благотворительный фонд «Нужна помощь».