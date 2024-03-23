Красногорск, 23 марта, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Московской области опубликовало список пострадавших в результате теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» по состоянию на 06:00 мск.

Известия/Андрей Эрштрем

В нём содержатся имена 121 пострадавшего в результате террористической атаки, 107 из которых госпитализировали в медучреждения. Ещё 14 людям оказывают амбулаторную помощь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта московский департамент здравоохранения опубликовал список из 82 пострадавших в результате теракта в Подмосковье, госпитализированных в больницы Москвы по состоянию на 09:30 мск. Для родственников пострадавших открыли горячую линию.

Ранее в этот же день в МЧС России сообщили, что по состоянию на 09:00 мск 23 марта в больницы направили 107 пострадавших в результате теракта в «Крокусе». При этом по состоянию на 4:00 мск 23 марта в нём было 99 человек.

Жители Москвы с самого утра 23 марта начали приходить в донорские центры и больницы, чтобы сдать кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокусе». Из-за этого у донорских центров образовались очереди.

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Несколько людей в камуфляже вечером 22 марта ворвались в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом российской группы «Пикник». По информации оперативных служб, их было от двух до пяти человек.

По информации Следственного комитета, террористы были вооружены автоматами Калашникова с большим количеством боеприпасов. Они открыли огонь по посетителям, а затем в здании прогремел взрыв и начался пожар.

По последней информации, количество погибших при террористической атаке на «Крокус Сити Холл» увеличилось до 82 человек. Как сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник, трое погибших — дети. Эти данные подтвердили в минздраве Московской области.