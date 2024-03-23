Брянск, 23 марта, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Временные ограничения движения всех транспортных средств введены в Брянской области на участке трассы М-3 «Украина». Об этом 23 марта сообщила Госавтоинспекция региона на странице в соцсети «ВКонтакте».

Павел Лисицын/РИА Новости

«С 0:00 23 марта 2024 года по настоящее время введены временные ограничения движения всех видов транспортных средств с 368-го по 385-й км ФАД «М-3 Украина» на территории Брянской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены в целях создания условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов.

В ведомстве добавили, что организован маршрут объезда по федеральным и региональным автодорогам: «М-3 «Украина» — Р-120 Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» — «А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» — «Брянск — Новозыбков — Трубчевск — Суземка».

Как ранее сообщало ИА Регнум, после теракта в «Крокус Сити Холле» правоохранители остановили в Брянской области один из автомобилей, проходивших по ориентировке. В машине находились четыре человека, они бросились бежать, силовики смогли задержать двоих. При этом говорить, что они причастны к теракту, пока преждевременно.

Вечером 22 марта вооружённые люди в камуфляже ворвались в здание «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, где должен был проходить концерт группы «Пикник». Они открыли огонь из автоматов, после чего в здании прогремел взрыв и начался пожар.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

По данным Тelegram-канала «112», число погибших в результате теракта выросло до 82 человек, трое из которых — дети. Число пострадавших возросло до 183.