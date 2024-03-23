Брянск, 23 марта, 2024, 10:24 — ИА Регнум. На участке трассы М-3 «Украина» в Брянской области ввели ограничения движения транспорта после теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл». Об этом 23 марта сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Известия/Дмитрий Коротаев

Уточняется, что в Брянской области ввели временные ограничения на движение всех транспортных средств.

«С 00:00 мск 23 марта 2024 года по настоящее время в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов введены временные ограничения движения всех видов транспортных средств с 368-го по 385-й км ФАД М-3 «Украина» на территории Брянской области», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для водителей организовали маршрут объезда этого участка по федеральным и региональным автодорогам: «М-3 «Украина» — Р-120 Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» — «А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» — «Брянск — Новозыбков — Трубчевск — Суземка».

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 марта Telegram-канал «112» сообщил, что в Брянской области остановили один из проходивших по ориентировке автомобилей. Отмечалась, что в машине находились четыре человека, которые бросились бежать, правоохранителям удалось задержать двоих из них.

Вечером 22 марта люди в камуфляже ворвались в здание «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, в котором должен был пройти концерт группы «Пикник». Они открыли огонь из автоматов, а затем в здании прогремел взрыв и начался мощнейший пожар, которому присвоили высший ранг сложности.

По данным «112», число погибших в результате теракта увеличилось до 82 человек, трое из которых — дети. Минздрав Подмосковья уточнил, что количество людей, которые пострадали при теракте, составило 145 человек.