Братислава, 23 марта, 2024, 09:57 — ИА Регнум. В Словакии открылись избирательные участки на выборах президента республики. Об этом 23 марта сообщило МВД страны.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве отметили, что участки будут открыты для голосования с 07:00 (09:00 мск) до 22:00 (00:00 мск).

В Словакии президент избирается на пять лет. Действующая глава республики Зузана Чапутова, ставшая в 2019 году первой женщиной-президентом в истории страны, решила не переизбираться на второй срок.

За пост президента борются девять кандидатов. Согласно данным социологических исследований, наибольшие шансы победить имеет глава парламента Петер Пеллегрини, а его главным соперником является бывший министр иностранных дел Иван Корчок.

Ранее американское издание Bloomberg написало, что при премьер-министре Роберте Фицо Словакия стала одной из самых пророссийских стран Европы, а президентские выборы могут закрепить эту позицию. Подчёркивалось, что Пеллегрини, который является союзником Фицо, считается фаворитом, он выступает за мир в словацком обществе, разделяя позицию нынешнего премьера. В свою очередь, его главный оппонент Корчок хочет перестроить страну в соответствии с трансатлантическими интересами.