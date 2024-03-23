Москва, 23 марта, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Товарищеский матч между футбольными сборными России и Парагвая отменили после теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл». Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«В связи с терактом, произошедшим в Красногорске, Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что команды России и Парагвая договорились о возможности проведения матча в другое время. Купившие на встречу билеты болельщики смогут полностью вернуть деньги.

«Информация о порядке возврата приобретённых билетов будет опубликована дополнительно», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта стало известно, что на выставке-форуме «Россия» в Москве 23 и 24 марта отменили все мероприятия после теракта в Подмосковье. В пресс-службе выставки выразили соболезнования и сочувствие семьям погибших в результате теракта.

Ранее в этот же день Государственный Кремлёвский дворец отменил запланированные на 23 и 24 марта массовые мероприятия после теракта. До этого ведущие театры Москвы приняли решение об отмене спектаклей 23 и 24 марта в знак поддержки пострадавших в результате теракта в «Крокусе».

В ночь на 23 марта Министерство культуры отменило запланированные в ближайшие дни развлекательные мероприятия после теракта в Московской области. Ведомство также выразило соболезнования родным и близким погибших, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

Люди в камуфляже вечером 22 марта ворвалась в здание ТРЦ «Крокус Сити Холл», в котором должен был пройти концерт группы «Пикник», и начали стрелять из автоматов Затем в здании прогремел взрыв и начался сильнейший пожар, которому присвоили высший ранг сложности.

Распространение огня удалось локализовать. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

По данным Тelegram-канала «112», число погибших в результате теракта выросло до 82 человек, трое из которых — дети. Минздрав Подмосковья уточнил, что число людей, пострадавших при теракте, составило 145.