Москва, 23 марта, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Директор группы «Пикник», концерт которой должен был пройти в «Крокус Сити Холле», сообщил, что с одним участником до сих пор не могут связаться.

«Пикник»

«Мы ещё его ищем. Не можем связаться», — заявил он «РИА Новости».

Ранее, 22 марта, музыкант группы «Пикник» рассказал, что артисты даже сначала не поняли, что происходит. Директор группы позднее сообщил, что после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» мог пропасть один из участников группы «Пикник».

Перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта раздалась стрельба. Группа в камуфляже вошла в здание и начала стрелять из автоматов по людям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар. Возбуждено уголовное дело о теракте.

В Следственном комитете заявили, что террористы были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество боеприпасов.

По данным источника Telegram-канала «112», число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холл» возросло до 183 человек. В минздраве Московской области уточнили, что число людей, пострадавших при теракте, составило 145 человек. Список погибших в результате теракта, которых удалось идентифицировать, опубликуют 23 марта в 10:00 по московскому времени.