Варшава, 23 марта, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что приглашение Украины в НАТО могло бы стать предлогом для войны с Россией. Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вопрос сложный. Если НАТО пригласит Украину и она получит гарантии безопасности, это стало бы приглашением к войне с Россией», — сказал Сикорский.

Он подчеркнул, что в большинстве европейских стран, включая Польшу, общественность не была бы к этому готова.

Также он добавил, что присоединившиеся к НАТО Финляндия и Швеция ещё на стадии формального приглашения получили гарантии безопасности, минуя переходный период. В этой связи, по его сведениям, НАТО не подготовит аналогичное приглашение для Украины к саммиту альянса, который пройдёт в июле в Вашингтоне.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что руководители стран ЕС обсуждали возможную отправку военных на Украину, но не пришли к общему мнению. По его словам, участники конференции по поддержке Украины в Париже много говорили об отправке.

Однако после этого ряд стран заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не пойдёт «умирать» за Донбасс, поэтому не нужно «пугать людей».

В МИД России отметили, что Москва будет рассматривать потенциальную отправку как прямую эскалацию конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае отправки военных прямой конфликт России и НАТО станет неизбежным.

Президент России Владимир Путин отмечал, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на территорию Украины, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.