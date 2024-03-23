Москва, 23 марта, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Церемония прощания с комментатором и спортивным журналистом Василием Уткиным пройдёт 23 марта, несмотря на теракт в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл». Об этом 23 марта сообщила пресс-служба футбольного клуба «Эгриси», владельцем которого являлся комментатор.

Бизнес Online/ТАСС Василий Уткин

«Прощание и похороны [Уткина] состоятся», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, о кончине комментатора стало известно 19 марта. Причины его смерти не уточнялись.

Журналист работал на телевидении с 1994 года. Он вёл футбольные передачи и комментировал футбольные матчи. С сентября 2010 по август 2015 года Уткин являлся главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс». В период с 2014 по 2015 год вёл развлекательное игровое шоу «Большой вопрос» на СТС, а затем работал на «Матч-ТВ» и Eurosport.

На матче сборных России и Сербии 21 марта, который проходил на поле московской «ВТБ-Арены», почтили память Уткина минутой молчания. Ранее об акции в память комментатора рассказал глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.