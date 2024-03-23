Красногорск, 23 марта, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 183 человек. Об этом 23 марта сообщил Telegram-канале «112» со ссылкой на источник.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Уточняется, что среди пострадавших — восемь детей.

Ранее минздрав Московской области уточнял, что число пострадавших в результате теракта людей составило 145.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые люди в камуфляже ворвались в здание «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, где должен был проходить концерт группы «Пикник». Они открыли огонь из автоматов, после чего в здании прогремел взрыв и начался пожар.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

По данным Тelegram-канала «112», число погибших в результате теракта выросло до 82 человек, трое из которых — дети.