Москва, 23 марта, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения подразделений ВСУ на северодонецком направлении. Видео опубликовано 23 марта в Telegram-канале ведомства.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«В ходе очередного боевого вылета экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что передовой авиационный наводчик подтвердил успешное поражение целей.

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Как сообщало ИА Регнум, Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась прорваться в село Козинка Белгородской области. На кадрах, в частности, видно, как члены ДРГ пытаются прорваться в село и прячутся на территории здания, где их настигает удар российской армии. После этого выжившие диверсанты попытались убежать по направлению к Сумской области Украины, однако бегство не удалось, поскольку ВС России обстреляли боевиков и ударили по ним беспилотниками.