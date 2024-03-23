Минобороны показало кадры ударов Су-25 по ВСУ на северодонецком направлении
Москва, 23 марта, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения подразделений ВСУ на северодонецком направлении. Видео опубликовано 23 марта в Telegram-канале ведомства.
«В ходе очередного боевого вылета экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что передовой авиационный наводчик подтвердил успешное поражение целей.
Как сообщало ИА Регнум, Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась прорваться в село Козинка Белгородской области. На кадрах, в частности, видно, как члены ДРГ пытаются прорваться в село и прячутся на территории здания, где их настигает удар российской армии. После этого выжившие диверсанты попытались убежать по направлению к Сумской области Украины, однако бегство не удалось, поскольку ВС России обстреляли боевиков и ударили по ним беспилотниками.