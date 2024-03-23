Красногорск, 23 марта, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Тушение очагов пожара в «Крокус Сити Холле» займёт еще полтора-два часа. Об этом 23 марта сообщил первый замначальника главного управления МЧС по Московской области Александр Перегуда на заседании оперативного штаба с губернатором региона Андреем Воробьёвым.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Сейчас нужно часа полтора-два, чтобы мы завершили тушение очагов пожара. Потом заходим, оцениваем обстановку, принимаем решения», — сказал Перегуда.

Он уточнил, что после этого будет ясна дальнейшая последовательность работ.

Воробьёв отметил, что динамика разбора завалов будет ясна в 9:00.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта группа вооружённых боевиков ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом российской группы «Пикник». Террористы открыли огонь из автоматов по посетителям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар.

Предварительно установлено, что в результате теракта погибли более 60 человек. В министерстве здравоохранения Подмосковья заявили, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 145 человек.

По данным Минздрава, после теракта госпитализировали 115 человек, в том числе пятерых детей, более 30 человек обратились за амбулаторной помощью. 60 пострадавших в результате теракта находятся в тяжёлом состоянии.