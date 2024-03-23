Красногорск, 23 марта, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», которых удалось идентифицировать, будет опубликован в 10:00 по московскому времени. Об этом 23 марта сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Telegram-канале.

Михаил Терещенко/ТАСС

Он отметил, что в 10:00 в бизнес-центре «Кубик», который находится в пяти минутах от места трагедии, начнёт работу центр помощи. Там родственники смогут получить информацию о пострадавших и погибших.

«В это же время будет опубликован список погибших, которых удалось идентифицировать», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, в результате теракта в ТРЦ вспыхнул пожар, из-за которого обваливалась кровля здания. Распространение огня удалось локализовать. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

По информации следователей, число погибших в результате террористической атаки превысило 60 человек. При этом в минздраве Московской области уточнили, что число людей, пострадавших при теракте, составило 145.